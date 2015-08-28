Vinhos do Uruguai: a nova linhagem da uva Tannat

O Uruguai ainda conserva o Guarani como uma de suas línguas oficiais, em 2003 foi considerado o país do ano, tem um dos melhores IDH do mundo e é o quarto maior produtor de vinhos do continente. A região sul do país é a que mais concentra vinícolas. As regiões de Montevidéu (capital) e Canelones tem a maior parte da produção de vinhos do país, San José e Colônia del Sacramento são outros centros vinicultores importantes.