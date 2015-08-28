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MINUTO DO VINHO

Vinhos do Uruguai: a nova linhagem da uva Tannat

O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul, mas o segundo maior consumidor de vinho, com cerca de 27 litros per capita anual

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 22:32

Publicado em 

27 ago 2015 às 22:32
O Uruguai ainda conserva o Guarani como uma de suas línguas oficiais, em 2003 foi considerado o país do ano, tem um dos melhores IDH do mundo e é o quarto maior produtor de vinhos do continente. A região sul do país é a que mais concentra vinícolas. As regiões de Montevidéu (capital) e Canelones tem a maior parte da produção de vinhos do país, San José e Colônia del Sacramento são outros centros vinicultores importantes.
O Uruguai possui uma rota de vinho especial, batizada de “Os caminhos do vinho” passa por regiões de Montevidéu, Canelones, Maldonado, Colônia e Rivera. O comentarista Marcos Parmagnani fala sobre a produção da bebida no país vizinho e analisa como a região se tornou uma das promessas mundiais com o uso da uva Tannat. Ouça na íntegra:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 27-08-15

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