Vinhos do Uruguai: a nova linhagem da uva Tannat

O Uruguai ainda conserva o Guarani como uma de suas línguas oficiais, em 2003 foi considerado o país do ano, tem um dos melhores IDH do mundo e é o quarto maior produtor de vinhos do continente. A região sul do país é a que mais concentra vinícolas. As regiões de Montevidéu (capital) e Canelones tem a maior parte da produção de vinhos do país, San José e Colônia del Sacramento são outros centros vinicultores importantes.
O Uruguai possui uma rota de vinho especial, batizada de “Os caminhos do vinho” passa por regiões de Montevidéu, Canelones, Maldonado, Colônia e Rivera. O comentarista Marcos Parmagnani fala sobre a produção da bebida no país vizinho e analisa como a região se tornou uma das promessas mundiais com o uso da uva Tannat. Ouça na íntegra:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 27-08-15