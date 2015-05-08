Vinhos brasileiros têm alta carga tributária; conheça os detalhes

Comprar vinho nos Estados Unidos, na Europa ou mesmo em países vizinhos do Brasil pode ser bastante vantajoso. O mesmo rótulo que no exterior é uma barganha sai no país por uma quantia maior. Há anos, o consumo de vinhos finos está estagnado no Brasil, sem conseguir ultrapassar a insignificante marca de dois litros per capita por ano. Comparando com países vizinhos, a quantidade consumida em todo o Brasil é insignificante. Vinhos importados encaram duras barreiras tributárias para passar pela fiscalização dos portos. Os altíssimos impostos pagos pelos rótulos associados à falta de conhecimento dos brasileiros sobre a bebida, impactam negativamente no consumo da bebida no Brasil e complicam a expansão.O peso dos impostos nos importados é muito maior (83,4%) do que o que incide em armas de fogo, por exemplo, cuja carga tributária gira em torno dos 65% de seu valor final. Ouça a análise no comentário de Marcos Parmagnani e conheça também curiosidades do vinho na trajetória junto com a religião, principalmente católica: