Uma conversa especial sobre a cultura do vinho

Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Marcos Parmagnani traz como convidado o sommelier italiano Marco Ferrara. Em destaque, um passeio pela cultura do vinho ao redor do mundo e suas curiosidades. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 17-08-17.mp3
Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 19:46
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