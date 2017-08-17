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MINUTO DO VINHO

Uma conversa especial sobre a cultura do vinho

No quadro Minuto do Vinho, Marcos Parmagnani recebe como convidado o Sommelier Marco Ferrara

Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 19:46

Publicado em 

17 ago 2017 às 19:46
Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Marcos Parmagnani traz como convidado o sommelier italiano Marco Ferrara. Em destaque, um passeio pela cultura do vinho ao redor do mundo e suas curiosidades. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 17-08-17.mp3

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