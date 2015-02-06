Saiba sobre as principais diferenças entre champagne e espumantes

Existe diferença entre champagne (em francês) e espumantes? Esta é uma pergunta recorrente de quem ainda não entende bem sobre bebidas. Nem tudo o que parece é. O champagne é um vinho branco espumante produzido na região norte da França, que leva o nome da bebida. Já o espumante é um vinho que possui uma quantidade mais elevada de dióxido de carbono.