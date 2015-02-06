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MINUTO DO VINHO

Saiba sobre as principais diferenças entre champagne e espumantes

Na regra, nem todo espumante é champagne, mas todo champagne é espumante

Publicado em 05 de Fevereiro de 2015 às 23:39

Publicado em 

05 fev 2015 às 23:39
Existe diferença entre champagne (em francês) e espumantes? Esta é uma pergunta recorrente de quem ainda não entende bem sobre bebidas. Nem tudo o que parece é. O champagne é um vinho branco espumante produzido na região norte da França, que leva o nome da bebida. Já o espumante é um vinho que possui uma quantidade mais elevada de dióxido de carbono.
Na regra, nem todo espumante é champagne, mas todo champagne é espumante. Entenda todas as diferenças e as variações dessas bebidas no comentário de Marcos Parmagnani.
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 05-02-15

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