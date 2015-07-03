Produção de vinhos nos países: a região central da Itália

O vinho italiano é um dos mais difíceis de se compreender. Primeiro porque usam um sistema de rotulagem das garrafas complexo, parecido com os vinhos franceses. Segundo porque a variedade de uvas locais é enorme. Atualmente, existem cerca de 350 variedades de uvas viníferas italianas.

A Itália tem uma variedade de vinhos e uvas maior do que qualquer outro país que é quase impossível, mesmo para um entusiasta do vinho italiano, conhecê-la completamente. O comentarista Marcos Parmagnani analisa a produção da parte central do país e comenta as variedades de uva e como a região atingiu excelência na produção: