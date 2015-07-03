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MINUTO DO VINHO

Produção de vinhos nos países: a região central da Itália

A Itália tem uma variedade de vinhos e uvas maior do que qualquer outro país

Publicado em 02 de Julho de 2015 às 21:40

Publicado em 

02 jul 2015 às 21:40
O vinho italiano é um dos mais difíceis de se compreender. Primeiro porque usam um sistema de rotulagem das garrafas complexo, parecido com os vinhos franceses. Segundo porque a variedade de uvas locais é enorme. Atualmente, existem cerca de 350 variedades de uvas viníferas italianas.
A Itália tem uma variedade de vinhos e uvas maior do que qualquer outro país que é quase impossível, mesmo para um entusiasta do vinho italiano, conhecê-la completamente. O comentarista Marcos Parmagnani analisa a produção da parte central do país e comenta as variedades de uva e como a região atingiu excelência na produção:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 02-07-15

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