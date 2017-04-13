Mitos e verdades do vinho

Neste quadro "Minuto do Vinho", o comentarista Marcos Parmagnani fala sobre mitos e verdades em torno do dos diferentes tipos de vinho. Ouça algumas curiosidades e entenda mais:
Minuto do Vinho - 13-04-17.mp3
Publicado em 13 de Abril de 2017 às 18:55
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