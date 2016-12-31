Ano novo é tempo de renovação. Tomado por esse espírito e com muitas ideias na cabeça para 2017, Marcos Parmagnani promete uma novidade impactante para os ouvintes: degustações de cervejas no programa. "Não vamos abandonar nossas análises do vinho, mas vamos ampliar um pouco mais o leque e 'moderadamente', assim como na apreciação das bebidas, vamos implementando outras mudanças e novidades ao longo do ano em nossa inteiração com os ouvintes", disse. As cervejas artesanais devem marcar forte presença, de acordo com Marcos.