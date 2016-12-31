Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Minuto do Vinho

Degustações de cervejas no programa

Além de abrir espaço para falar da bebida que é paixão nacional, Marcos Parmagnani promete implementar, aos poucos, outras novidades no quadro

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 04:36

Publicado em 

31 dez 2016 às 04:36
Ano novo é tempo de renovação. Tomado por esse espírito e com muitas ideias na cabeça para 2017, Marcos Parmagnani promete uma novidade impactante para os ouvintes: degustações de cervejas no programa. "Não vamos abandonar nossas análises do vinho, mas vamos ampliar um pouco mais o leque e 'moderadamente', assim como na apreciação das bebidas, vamos implementando outras mudanças e novidades ao longo do ano em nossa inteiração com os ouvintes", disse. As cervejas artesanais devem marcar forte presença, de acordo com Marcos.
Minuto do Vinho - 29-12-16.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados