Curiosidades sobre os vinhos chilenos

Cada país, devido a muitos fatores, mas especialmente ao seu tipo de solo e clima, desenvolve - ao longo do tempo - o cultivo de certo tipo de uva com maior sucesso do que outras. Por vezes, essa variedade específica é tão importante na produção vinícola de um país ou região que acaba por se tornar a expressão maior da sua vitivinicultura. Por isso, cada país acaba tendo uma uva ícone. No caso do Chile, nossa primeria parada nessa temporada do “Minuto do Vinho”, é a Cabernet Sauvignon. Hoje, além de falarmos das uvas chilenas, vamos conhecer um pouco da história das vinícolas do país. As primeiras mudas de videiras chegaram ao Chile ainda na época do descobrimento da América. A partir do século XIX, com a declaração da independência do país, sua abertura para o mercado externo e a subseqüente introdução de novas tecnologias para a modernização dos vinhedos, o Chile começou a ser reconhecido pela qualidade dos seus vinhos. Mas foi somente entre as décadas de 80 e 90, com a intensificação dos investimentos na qualidade da produção vinícola, que o Chile iniciou sua jornada para se tornar hoje o 5º maior exportador de vinhos do mundo! Ouça o comentário de Marcos Parmagnani: