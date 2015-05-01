Curiosidades sobre a história dos vinhos brasileiros

O comentarista Marcos Parmagnani faz um resgate histórico sobre o tema e lembra que as primeiras videiras foram trazidas ao Brasil em 1532. As mudas de Vitis vinifera foram plantadas na Capitania de São Vicente, no Sudeste do país, mas as condições desfavoráveis de clima e solo impedem que a experiência siga adiante.Atualmente, o Brasil é considerado o quinto maior produtor vitivinícola do Hemisfério Sul, mas vem produzindo vinhos desde o começo de sua colonização. Porém, foi a chegada de imigrantes italianos, processo iniciado em 1875, que trouxe importância à atividade.Nos últimos 15 anos, a indústria brasileira do vinho fez grandes investimentos em inovações tecnológicas e no manejo dos vinhedos. O resultado são rótulos de excelente qualidade, reconhecidos por mais de 2 mil prêmios internacionais. Ouça e entenda mais: