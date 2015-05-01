Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Curiosidades sobre a história dos vinhos brasileiros

O comentarista Marcos Parmagnani continua a série sobre a história do vinho após comentar sobre as produções no Chile e na Argentina

Publicado em 30 de Abril de 2015 às 21:42

Publicado em 

30 abr 2015 às 21:42
O comentarista Marcos Parmagnani faz um resgate histórico sobre o tema e lembra que as primeiras videiras foram trazidas ao Brasil em 1532. As mudas de Vitis vinifera foram plantadas na Capitania de São Vicente, no Sudeste do país, mas as condições desfavoráveis de clima e solo impedem que a experiência siga adiante.Atualmente, o Brasil é considerado o quinto maior produtor vitivinícola do Hemisfério Sul, mas vem produzindo vinhos desde o começo de sua colonização. Porém, foi a chegada de imigrantes italianos, processo iniciado em 1875, que trouxe importância à atividade.Nos últimos 15 anos, a indústria brasileira do vinho fez grandes investimentos em inovações tecnológicas e no manejo dos vinhedos. O resultado são rótulos de excelente qualidade, reconhecidos por mais de 2 mil prêmios internacionais. Ouça e entenda mais:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 30-04-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados