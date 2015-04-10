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MINUTO DO VINHO

Conheça os detalhes e curiosidades sobre as rolhas das garrafas de vinho

Quem explica é o comentarista Marcos Parmagnani

Publicado em 09 de Abril de 2015 às 21:42

Publicado em 

09 abr 2015 às 21:42
O uso da rolha foi adotado quando se adaptou o armazenamento do vinho em recipiente de vidro de forma padronizada, o que ocorreu a partir do século XVII, quando o formato da garrafa de vinho que conhecemos nos dias atuais estabeleceu-se definitivamente. O desenvolvimento da rolha de cortiça foi um passo natural para o processo de guarda da bebida em garrafas de vidro. E por muito tempo a única maneira de tampar uma garrafa era com a rolha de cortiça, material extraído da casca do sobreiro, carvalho da espécie Quercus suber que é extensivamente cultivado em Portugal.Com o passar dos anos e o aumento na produção dos engarrafados no século XX, alguns problemas foram atribuídos à rolha de cortiça desencadeou algumas polêmicas a respeito de sua utilização, e o aparecimento de vedantes sintéticos. Mas o que é verdade e o que é mito a respeito das rolhas? Ouça o comentarista Marcos Parmagnani:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 09-04-15

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