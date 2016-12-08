Conheça mais sobre os espumantes

O comentarista Marcos Parmagnani fala um pouco sobre os espumantes e ainda explica a diferença sobre a bebida que ficou conhecida como champanhe. Ouça os detalhes:

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Serviço:

Vinho tinto: elaborado a partir de uvas de coloração avermelhada ou roxa. É o tipo mais comercializado dessa bebida em todo o mundo.

Vinho branco: elaborado a partir da fermentação de uvas brancas ou escuras, porém sem o uso da casca.

Vinho rosé: elaborado a partir de uvas escuras, porém que liberam pouca coloração ao processo de fermentação. Podem também ser um blend de uma preparação tinta e outra branca, resultando na coloração rosa suave.