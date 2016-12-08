Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Conheça mais sobre os espumantes

O espumante sempre é elaborado através de uvas próprias para a fabricação de vinhos finos

Publicado em 08 de Dezembro de 2016 às 18:16

Publicado em 

08 dez 2016 às 18:16
O comentarista Marcos Parmagnani fala um pouco sobre os espumantes e ainda explica a diferença sobre a bebida que ficou conhecida como champanhe. Ouça os detalhes:
Minuto do Vinho - 08-12-16.mp3
Serviço:
Vinho tinto: elaborado a partir de uvas de coloração avermelhada ou roxa. É o tipo mais comercializado dessa bebida em todo o mundo.
Vinho branco: elaborado a partir da fermentação de uvas brancas ou escuras, porém sem o uso da casca.
Vinho rosé: elaborado a partir de uvas escuras, porém que liberam pouca coloração ao processo de fermentação. Podem também ser um blend de uma preparação tinta e outra branca, resultando na coloração rosa suave.
Espumante: é um vinho com gás carbônico originário da segunda fermentação natural de um vinho base que já estava fermentado, o que demanda dizer que não há adição artificial de gás carbônico. O espumante sempre é elaborado através de uvas próprias para a fabricação de vinhos finos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados