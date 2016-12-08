Conheça mais sobre os espumantes

O comentarista Marcos Parmagnani fala um pouco sobre os espumantes e ainda explica a diferença sobre a bebida que ficou conhecida como champanhe. Ouça os detalhes:
Minuto do Vinho - 08-12-16.mp3
Serviço:
Vinho tinto: elaborado a partir de uvas de coloração avermelhada ou roxa. É o tipo mais comercializado dessa bebida em todo o mundo.
Vinho branco: elaborado a partir da fermentação de uvas brancas ou escuras, porém sem o uso da casca.
Vinho rosé: elaborado a partir de uvas escuras, porém que liberam pouca coloração ao processo de fermentação. Podem também ser um blend de uma preparação tinta e outra branca, resultando na coloração rosa suave.
Espumante: é um vinho com gás carbônico originário da segunda fermentação natural de um vinho base que já estava fermentado, o que demanda dizer que não há adição artificial de gás carbônico. O espumante sempre é elaborado através de uvas próprias para a fabricação de vinhos finos.