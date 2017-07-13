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MINUTO DO VINHO

Conheça as melhores combinações para vinhos com pizza

As melhores combinações para vinhos com pizza, os segredos dos internacionais. Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Marcos Parmagnani tira dúvida dos ouvintes sobre temas variados do assunto

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 19:56

Publicado em 

13 jul 2017 às 19:56
As melhores combinações para vinhos com pizza, os segredos dos internacionais... Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Marcos Parmagnani tira dúvida dos ouvintes sobre temas variados do assunto. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 13-07-17.mp3

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