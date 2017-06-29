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MINUTO DO VINHO

Com 13 rótulos premiados, Portugal se destaca em ranking de vinhos

Qual o segredo dos vinhos portugueses? O que faz com que eles estejam "bombando" no mercado? O comentarista Marcos Parmagnani traz detalhes do assunto

Publicado em 29 de Junho de 2017 às 19:36

Publicado em 

29 jun 2017 às 19:36
Com 13 rótulos premiados, Portugal foi o país campeão do Top Five da 9ª Vitória Expovinhos, evento que começou na última quarta-feira (28) e vai até hoje, quinta-feira (29). O prêmio elegeu os cinco melhores vinhos em seis categorias: Brancos do Novo e do Velho Mundo, Tintos do Novo e Velho Mundo, Espumante e Sobremesa. Em segundo lugar, ficaram o Chile e Brasil, com seis medalhas, cada. Argentina, Itália, Nova Zelândia, Uruguai e Argentina levaram uma medalha cada um.
A nona edição da Expovinho apresenta cerca de 1.200 rótulos de vinhos de 20 países, entre tintos, brancos, rosés e espumantes apresentados no formato wine tasting.
Mas, afinal, qual o segredo dos vinhos portugueses? O que faz com que eles estejam “bombando” no mercado? O comentarista Marcos Parmagnani traz detalhes do assunto. Quem também participa da conversa é jornalista Renata Rasseli, titular da coluna Zig Zag do Caderno Dois, de A Gazeta, que também participou da Expovinho. Acompanhe!
Minuto do Vinho - Marcos Parmagnani - 29-06-17

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