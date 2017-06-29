Com 13 rótulos premiados, Portugal se destaca em ranking de vinhos

Com 13 rótulos premiados, Portugal foi o país campeão do Top Five da 9ª Vitória Expovinhos, evento que começou na última quarta-feira (28) e vai até hoje, quinta-feira (29). O prêmio elegeu os cinco melhores vinhos em seis categorias: Brancos do Novo e do Velho Mundo, Tintos do Novo e Velho Mundo, Espumante e Sobremesa. Em segundo lugar, ficaram o Chile e Brasil, com seis medalhas, cada. Argentina, Itália, Nova Zelândia, Uruguai e Argentina levaram uma medalha cada um.