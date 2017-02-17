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MINUTO DO VINHO

Cerveja pilsen, a mais consumida no Brasil

Marcos Parmagnani a desvendar a história e curiosidades em torno da bebida

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 00:15

Publicado em 

17 fev 2017 às 00:15
Marcos Parmagnani enumera algumas características da cerveja estilo pilsen, o estilo que é mais consumido. Ela foi criada na cidade de Plze, na antiga Boêmia e atual República Checa, em meados do século XIX.
Minuto do Vinho - 16-02-17.mp3

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