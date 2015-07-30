Bourdaux produz os vinhos mais famosos e caros do mundo

No quadro "Minuto do Vinho", você vai conhecer as curiosidades da região da cidade de Bordeaux, na França, que tem de pouco mais de mil quilômetros quadrados, margeada pelo Rio Garonne. É um paraíso para os amantes do vinho, mundialmente respeitada pela qualidade dos tintos e brancos que produz, dos mais jovens às mais famosas garrafas lendárias.