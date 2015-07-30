Bourdaux produz os vinhos mais famosos e caros do mundo

No quadro "Minuto do Vinho", você vai conhecer as curiosidades da região da cidade de Bordeaux, na França, que tem de pouco mais de mil quilômetros quadrados, margeada pelo Rio Garonne. É um paraíso para os amantes do vinho, mundialmente respeitada pela qualidade dos tintos e brancos que produz, dos mais jovens às mais famosas garrafas lendárias.
É um verdadeiro império que produz 650 milhões de litros extraídos a partir de cerca de 120 mil hectares de vinhedos.
O segredo do caráter dos vinhos ali produzidos reside na forma como são loteados e na mistura das castas de uvas que constituem cada um destes rótulos. Marcos Parmagnani desvenda alguns desses segredinhos franceses. Ouça na íntegra:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 30-07-15