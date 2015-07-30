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MINUTO DO VINHO

Bourdaux produz os vinhos mais famosos e caros do mundo

Bordeaux é a capital de uma das mais sofisticadas regiões da França

Publicado em 30 de Julho de 2015 às 15:11

Publicado em 

30 jul 2015 às 15:11
No quadro "Minuto do Vinho", você vai conhecer as curiosidades da região da cidade de Bordeaux, na França, que tem de pouco mais de mil quilômetros quadrados, margeada pelo Rio Garonne. É um paraíso para os amantes do vinho, mundialmente respeitada pela qualidade dos tintos e brancos que produz, dos mais jovens às mais famosas garrafas lendárias.
É um verdadeiro império que produz 650 milhões de litros extraídos a partir de cerca de 120 mil hectares de vinhedos.
O segredo do caráter dos vinhos ali produzidos reside na forma como são loteados e na mistura das castas de uvas que constituem cada um destes rótulos. Marcos Parmagnani desvenda alguns desses segredinhos franceses. Ouça na íntegra:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 30-07-15

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