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MINUTO DO VINHO

Bolhas na taça revelam muito sobre a produção dos espumantes

Marcos Parmagnani explica que as borbulhas de espumantes ajudam a classificar a qualidade e a identificar processos da fabricação da bebida

Publicado em 11 de Maio de 2017 às 19:12

Publicado em 

11 mai 2017 às 19:12
Para fugir da ressaca: a associação de consumidores Proteste avaliou 48 espumantes nacionais e estrangeiros. Confira a indica os melhores avaliados com preço inferior a R$ 70 e lista três produtos que não passaram no teste Crédito: Cesar Cuninghant/Estadão
Muitas pessoas podem não conhecer a palavra "perlage", mas sabem reconhecer as borbulhas que se formam quando o espumante é servido na taça. Pois são a mesma coisa. O nome é masculino e singular (o perlage) e significa 'colar de pérolas', em francês. E as borbulhas são fundamentais para entender mais sobre a bebida. Marcos Parmagnani explica que o perlage também ajuda a classificar a qualidade e a identificar processos da fabricação.
As bolhas ajudam a identificar os processos Champenoise (também conhecido como Tradicional ou Clássico) e Charmat. Ouça os detalhes da conversa na íntegra:
Minuto do Vinho - 11-05-17.mp3

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