Bolhas na taça revelam muito sobre a produção dos espumantes

Muitas pessoas podem não conhecer a palavra "perlage", mas sabem reconhecer as borbulhas que se formam quando o espumante é servido na taça. Pois são a mesma coisa. O nome é masculino e singular (o perlage) e significa 'colar de pérolas', em francês. E as borbulhas são fundamentais para entender mais sobre a bebida. Marcos Parmagnani explica que o perlage também ajuda a classificar a qualidade e a identificar processos da fabricação.
As bolhas ajudam a identificar os processos Champenoise (também conhecido como Tradicional ou Clássico) e Charmat. Ouça os detalhes da conversa na íntegra:
Minuto do Vinho - 11-05-17.mp3