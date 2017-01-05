Aumenta o consumo das cervejas artesanais

No verão, a cerveja é uma das bebidas preferidas de quem deseja se refrescar. Nos últimos anos, a cerveja artesanal tem se destacado no segmento. Confira o comentário de Marcos Parmagnani.
Minuto do Vinho - 05-01-17.mp3
Publicado em 05 de Janeiro de 2017 às 19:36
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