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MINUTO DO VINHO

As curiosidades sobre a produção de vinhos da Argentina

Vinhos argentinos tem mercado garantido na Grande Vitória

Publicado em 23 de Abril de 2015 às 22:14

Publicado em 

23 abr 2015 às 22:14
Os vinhos argentinos tem grande importância no cenário vinícola mundial. Hoje, a Argentina ocupa a 5ª colocação na produção e consumo da bebida. Apesar do sucesso, no passado o país foi conhecido por produzir fermentados de baixo preço e, principalmente, de baixa qualidade. Antigamente, eram cultivadas uvas de alto rendimento, mas de baixa qualidade aliada a um sistema de plantação arcaico. Com o passar dos tempos, a vitivinicultura argentina passou a cultivar uvas de espécies europeias nobres e a adotar técnicas modernas de cultivo e vinificação. O resultado de todo esforço e investimentos, foram vinhos cada vez com mais personalidade e com grande reconhecimento dos especialistas e consumidores amadores. Ouça os detalhes e outros exemplos de vinhos argentinos com Marcos:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 23-04-15

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