As curiosidades sobre a produção de vinho tinto

O comentarista Marcos Parmagnani continua sua série sobre os diferentes tipos de vinho e uvas usadas na produção de cada um. Desta vez, Marcos fala sobre o mundo do vinho tinto. Ouça e entenda mais.
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 15-01-15
Publicado em 15 de Janeiro de 2015 às 20:55
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