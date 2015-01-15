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MINUTO DO VINHO

As curiosidades sobre a produção de vinho tinto

O comentarista Marcos Parmagnani continua a série sobre os diferentes tipos de vinho

Publicado em 15 de Janeiro de 2015 às 20:55

Publicado em 

15 jan 2015 às 20:55
O comentarista Marcos Parmagnani continua sua série sobre os diferentes tipos de vinho e uvas usadas na produção de cada um. Desta vez, Marcos fala sobre o mundo do vinho tinto. Ouça e entenda mais.
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 15-01-15

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