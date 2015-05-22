Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

A produção e o consumo de bilhões de litros de vinho na China

A China consumiu 1,86 bilhão de garrafas de vinho tinto no ano de 2013, por exemplo

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 22:31

Publicado em 

21 mai 2015 às 22:31
A China superou a França e a Itália e se tornou o maior país consumidor de vinho tinto no mundo em 2014. A China consumiu 1,86 bilhão de garrafas de vinho tinto no ano de 2013 ou, em termos de comércio, 155 milhões de caixas de 9 litros, contribuindo para um aumento de 136 por cento no consumo ao longo de cinco anos. O consumo de vinho no mercado chinês é em direta competição com o consumo de destilados de arroz, chamados “baijiu” e com o consumo da cerveja. O consumo do vinho, especialmente entre as novas gerações, virou moda, é consumido principalmente em bares, boates e locais noturnos, é associado ao prestigio pessoal e representa um sinal de status elevado, sobretudo em se tratando de vinho importado. Ouça o comentário de Marcos Parmagnani sobre as peculiaridades da produção da bebida no país:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 21-05-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados