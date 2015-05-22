A produção e o consumo de bilhões de litros de vinho na China

A China superou a França e a Itália e se tornou o maior país consumidor de vinho tinto no mundo em 2014. A China consumiu 1,86 bilhão de garrafas de vinho tinto no ano de 2013 ou, em termos de comércio, 155 milhões de caixas de 9 litros, contribuindo para um aumento de 136 por cento no consumo ao longo de cinco anos. O consumo de vinho no mercado chinês é em direta competição com o consumo de destilados de arroz, chamados “baijiu” e com o consumo da cerveja. O consumo do vinho, especialmente entre as novas gerações, virou moda, é consumido principalmente em bares, boates e locais noturnos, é associado ao prestigio pessoal e representa um sinal de status elevado, sobretudo em se tratando de vinho importado. Ouça o comentário de Marcos Parmagnani sobre as peculiaridades da produção da bebida no país: