A produção de vinhos por países: Espanha

A relação da Espanha com o vinho é um casamento de longa data. Começou na época em que os romanos dominaram a Península Ibérica, mas antes disso já havia videiras na região. Durante os séculos e especialmente o período da Idade Média, a produção era pequena, apenas para atender aos cristãos. Quando a filoxera - praga que atingiu a Europa em meados do século XIX - chegou aos vinhedos da França, alguns produtores migraram para a Espanha, levando consigo suas técnicas de vinificação. Desde a década de 1990, a indústria vitivinícola espanhola tem passado por profundas transformações e processo de modernização, que não se limitou apenas ao campo, mas também incluiu toda a regulamentação do setor e hoje o país é berço de alguns dos mais prestigiosos vinhos do mundo.O comentarista Marcos Parmagnani fala sobre os detalhes da produção de vinhos da Espanha e destaca que, atualmente, o país tem a maior área de vinhedos do mundo e é a terceira maior produtora mundial.