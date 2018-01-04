A degustação do californiano Turning Leaf

Acompanhe uma edição especial do quadro Minuto do Vinho. O comentarista Marcos Parmagnani traz para a degustação um vinho que lhe encheu os olhos durante a virada de ano. O californiano Turning Leaf. Confira!
Minuto do Vinho - 04-01-18.mp3
Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 16:05
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