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MINUTO DO VINHO

A degustação do californiano Turning Leaf

Acompanhe uma edição especial do quadro Minuto do Vinho

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 16:05

Publicado em 

04 jan 2018 às 16:05
Acompanhe uma edição especial do quadro Minuto do Vinho. O comentarista Marcos Parmagnani traz para a degustação um vinho que lhe encheu os olhos durante a virada de ano. O californiano Turning Leaf. Confira!
Minuto do Vinho - 04-01-18.mp3

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