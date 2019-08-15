Vinhos: é possível se informar pela internet?

Entre os amantes de um bom vinho, uma dúvida comum é sobre quais são as melhores formas de se informar sobre a bebida. Pela internet - com as redes sociais, blogs e aplicativos, por exemplo - é possível se ter uma boa experiência sobre consumo e degustação? Se você está nesse time acompanhe as orientações do comentarista Luiz Cola, nesta edição do Minuto do Vinho.

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 15-08-19

- Em tempos de informações cada vez mais efêmeras e, frequentemente, desprovidas de um contexto mais aprofundado, a cultura do vinho não foge à regra e se encontra mergulhada nesse mesmo redemoinho midiático digital. Para aqueles que, como eu, acompanham o mundo do vinho há mais de duas décadas, é impressionante observar como as informações se tornaram muito mais acessíveis e enriquecedoras nos últimos tempos. Enquanto antigamente era preciso adquirir alguns dos poucos livros existentes no mercado (em sua maioria, importados), hoje é muito fácil obter dados específicos sobre praticamente qualquer vinho ou visualizar com riqueza de detalhes os vinhedos mais famosos do planeta.

- Se por um lado é mais do que desejável ter acesso a essa profusão de informações, por outro essa facilidade acabou gerando um curioso problema, que atinge não apenas o vinho, mas a maioria das áreas do conhecimento humano: uma superficialidade generalizada das informações e a uma redução de referências seguras.Até alguns anos atrás, as informações disponíveis sobre vinhos estavam embasadas sobretudo no conhecimento e na longa experiência de respeitados profissionais da área, pessoas que percorriam as principais regiões produtoras anualmente e tinham contato próximo com os produtores locais.

- Eram eles que difundiam as informações sobre as últimas safras e os novos vinhos que estavam por chegar ao mercado, atuando como a referência primordial para as pessoas interessadas em acompanhar as novidades ou conhecer mais sobre a cultura do vinho. Atualmente, essas fontes tradicionais ainda gozam de muito respeito e credibilidade, mas parecem estar perdendo boa parte de seu vigor (e valor), cedendo cada vez mais espaço a um sem-número de “formadores de opinião” em blogs, perfis de mídia social e outras plataformas, cujo domínio do tema, em boa parte, parece ser bastante rarefeito.

- A intenção aqui é alertar para a necessidade de saber separar qualidade de conteúdo, de popularidade de conteúdo, nesses tempos de informação quase instantânea e pulverizada. Existem ótimas referências e formas de compartilhamento da informação surgidos nesse admirável novo mundo do vinho, capazes de oferecer conteúdo de grande relevância, de forma muito dinâmica e com um importante mérito adicional: popularizar e aproximar as pessoas curiosas em descobrir um pouco mais sobre a cultura do vinho.Assim, por mais que a democratização da informação e do conhecimento seja extremamente louvável e bem-vinda, que a profusão de ferramentas digitais contribua significativamente para a propagação de conteúdo, cabe ressaltar a importância da busca constante pelos melhores referenciais.