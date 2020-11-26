Vinhos de guarda: descubra o que são e quais os segredos da bebida

Vinho armazenado em barris Crédito: Ion Ceban/Pexels

Nesta edição do Minuto do Vinho, o comentarista Luiz Cola desvenda mais um "mistério" do universo dos vinhos. Desta vez, vamos falar sobre os chamados vinhos de guarda! O comentarista destaca que esses vinhos são aqueles que merecem mais tempo na adega para melhorar suas propriedades e, assim, atingir seu apogeu. Será que para essas bebidas vale a famosa e conhecida expressão de que o "vinho, quanto mais velho, melhor"? Ouça as explicações:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 26-11-20

Entenda mais:

"É incrível observar como a máxima que diz “vinho, quanto mais velho, melhor!” ainda é difundida e arraigada na mente das pessoas, mesmo entre aquelas que sequer apreciam esse nobre fermentado de uvas. Infelizmente, na maioria das vezes, esse ditado popular não condiz com a realidade quando um vinho “velho” é levado à taça. Frequentemente recebo mensagens com pedidos de avaliação de garrafas de vinho, das mais diversas origens, de pessoas que as encontraram na casa de parentes ou ganharam de presente de algum amigo. Como seria de se esperar, em 99% desses casos, tenho de dar a “triste” notícia: elas não valem nada (comercialmente falando) e já devem estar decrépitas!

A questão da “evolução” dos vinhos envolvem inúmeros aspectos técnicos que não cabem ser discutidos aqui. Em linhas gerais, essa crença de que a guarda prolongada melhorava os vinhos perdurou até hoje em função das técnicas enológicas praticadas antigamente, que tornavam os vinhos um tanto rústicos e difíceis de beber nos primeiros anos de vida. Eles necessitavam de um bom tempo nas garrafas para amansar seus taninos (no caso dos tintos) e afinar seu paladar.

O conhecimento e os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos nos processos de vinificação mudaram drasticamente esse cenário. Atualmente, a imensa maioria dos vinhos produzidos no mundo já está apta para ser consumida quando chega ao mercado, ainda que muitos deles possam melhorar um pouco com algum tempo de guarda.

Por outro lado, dentro da máxima apresentada no início do texto, existe um importante fundo de verdade. Realmente existe uma pequena parcela de vinhos produzidos ao redor do mundo que melhora, e muito, com o passar dos anos nas garrafas. São vinhos que evoluem muito lentamente, atingindo seu apogeu em termos de aromas e sabores entre 15 e 50 anos de vida, podendo preservar essas complexas características por muitos anos mais.