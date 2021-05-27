Vinhos de aniversário: o melhor rótulo para os anos da década de 1970

Uma opção para presentear vinhos é escolher uma safra do ano que a pessoa nasceu Crédito: Pexels

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola dá continuidade a série sobre os "vinhos de aniversário" - vinhos cuja safra deve coincidir com o ano de nascimento da pessoa. Os escolhidos, dessa vez, são os vinhos da década de 1970.

"Ainda nos dias de hoje, muitas famílias, especialmente as europeias, mantém a tradição de comprar e guardar uma caixa de um grande vinho da mesma safra de seus parentes nascidos recentemente. Para aqueles que não tiveram a sorte de nascer numa família com essa tradição, o único jeito de vivenciar essa experiência é vasculhar no mercado", explica o comentarista. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 27/05/2021

Os destaques de cada ano:

1971 – Piemonte e Mosel (Ano excepcional!)

Barolos (nebbiolos) e brancos alemães (rieslings)

Conterno Monfortino Barolo Riserva (Piemonte – Itália): RP98 – Acima de USD 1.000

Petrus (Pomerol – França): RP95/WS94 – Acima de USD 1.000

Joh. Jos. Prüm Riesling Trockenbeerenauslese Wehlener Sonnenuhr (Mosel-Saar-Ruwer – Alemanha): WS99 – Acima de USD 10.000 (garrafa de 375 ml, um dos vinhos mais raros e caros do mundo!).

1972 – Ribera del Duero e Borgonha (Ano medíocre!)

O ano de 1972 foi um dos piores para o vinho em décadas (trágico em Bordeaux), na grande maioria das regiões produtoras, salvando-se apenas alguns poucos rótulos da Borgonha como o Comtes de Vogue Musigny Vieilles Vignes (RP91), mas ao mesmo tempo, temos o La Tâche de Romanée-Conti avaliado com míseros 78 pontos.

O único vinho que recomendaria para o aniversariante da safra 1972 é o Vega Sicilia Unico (Castilla y Leon – Espanha): RP87 – Acima de 700 euros

1973 – Rioja

1973 foi um ano muito importante para o Château Mouton-Rothschild, que após décadas de empenho pessoal do Baron Phillipe, conseguiu ser alçado a categoria de 1er Cru Classé de Bordeaux. O vinho, como todos em Bordeaux, foi horrível (RP65).

Os melhores resultados da safra vieram da Champagne, na França e da Rioja, na Espanha.

1974 – Piemonte

Oops! A menos que você tenha uma garrafa de Champanhe Vintage ou de Barolo, 1974 deixa pouco para comemorar.

1975 – Bordeaux e Rioja

Se você tem um tinto da Bordeaux ou um Riesling alemão desta safra, meus parabéns!

1976 – Champagne e Mosel - o apogeu

Felicite-se se você é um dos poucos sortudos com uma adega cheia de Rieslings alemães ou Champagnes Vintage. Você também não estará muito mal se estocou Bordeauxs da margem direita, australianos de alta qualidade ou Borgonhas de grandes produtores.

1977 – Porto Vintage

O ano de 1977 foi terrível! Ao menos você pode se consolar com uma garrafa de Vinho do Porto Vintage …

1978 – Borgonha, Rhône, Piemonte e Califórnia

Que deleite! 1978 foi um ano de “quebra” no Piemonte, Rhône e nos tintos da Borgonha. Também foi muito bom na margem esquerda de Bordeaux, em Champagne e no Napa Valley.

1979 – Bordeaux e Sauternes

Bordeaux da margem esquerda (Médoc), do Rhône, da Toscana e os vinhos doces de Sauternes e Barsac são as estrelas de 1979

1980 – Califórnia