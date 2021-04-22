Vinhos de aniversário: celebre com rótulos dos anos 1960 - parte I

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola inicia uma série sobre os "vinhos de aniversário" - vinhos cuja safra coincide com o ano de nascimento da pessoa. Os escolhidos para iniciar a série são os vinhos da década de 60 (1961-1970).

"Celebrar o aniversário com um vinho cuja safra coincide com nosso ano de nascimento pode até parecer um tipo de fetiche de enófilos, mas posso garantir que é uma deliciosa e surpreendente maneira de “viajar através do tempo”. Degustar um vinho que amadureceu praticamente o mesmo tempo de nossas vidas é uma experiência sensorial única, capaz de nos transportar para um universo de aromas e sabores complexos e inebriantes. Esse é um privilégio digno de um momento de celebração que merece ser vivenciado por todos aqueles que apreciam um bom vinho", diz Luiz.