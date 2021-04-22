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Vinhos de aniversário: celebre com rótulos dos anos 1960 - parte I

Ouça o Minuto do Vinho desta terça-feira (22), com o enófilo Luiz Cola!

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:00

Publicado em 

22 abr 2021 às 17:00
Vinho Crédito: Divulgação
Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola inicia uma série sobre os "vinhos de aniversário" - vinhos cuja safra coincide com o ano de nascimento da pessoa. Os escolhidos para iniciar a série são os vinhos da década de 60 (1961-1970).
Minuto do Vinho - 22-04-21
A experiência de beber um vinho da nossa safra pode ser uma experiência maravilhosa, afirma o comentarista. Ouça.
"Celebrar o aniversário com um vinho cuja safra coincide com nosso ano de nascimento pode até parecer um tipo de fetiche de enófilos, mas posso garantir que é uma deliciosa e surpreendente maneira de “viajar através do tempo”. Degustar um vinho que amadureceu praticamente o mesmo tempo de nossas vidas é uma experiência sensorial única, capaz de nos transportar para um universo de aromas e sabores complexos e inebriantes. Esse é um privilégio digno de um momento de celebração que merece ser vivenciado por todos aqueles que apreciam um bom vinho", diz Luiz. 
A LISTA
Quem sabe você não dá sorte de encontrar um grande vinho de sua safra por aí…
1961 – Bordeaux e Rhône (Grandes Médocs e o famoso Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle)
1962 – Ribera del Duero e Porto Vintage
1963 – Porto Vintage **
1964 – Rioja e Piemonte
1965 – Sauternes e Moscatel de Setúbal
1966 – Porto Vintage
1967 – Piemonte
1968 – Rioja
1969 – Borgonha e Champagne
1970 – Rioja, Porto Vintage e Bordeaux

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