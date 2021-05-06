Vinhos: a temperatura de guarda e dicas para celebrar o Dia das Mães

Champagne Crédito: Nadi Lindsay/Pexels

Dia 6 de maio, primeira quinta-feira do mês, Luiz Cola faz o tradicional tira-dúvidas sobre o mundo dos vinhos. Entre as questões solucionadas estão a diferença entre os métodos charmat e um champenoise para fazer um espumante, qual é a temperatura correta de guarda de um vinho e a necessidade ou não de decantar o vinho.

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O comentarista também dá dicas de rótulos para o Dia das Mães. Ouça.

Dia das Mães: que tal um bom vinho para celebrar a data com ela?

O tradicional almoço do Dia das Mães merece o incremento de um bom vinho para celebrar a data. Dentre a imensa variedade nos quatro principais estilos de vinhos (espumante, branco, rosé e tinto) é possível escolher um bom rótulo que seja do gosto dela.

Sem entrar no mérito de rótulos específicos, indico a seguir as regiões onde o perfil dos vinhos costuma ser mais ajustado ao paladar delas:

Espumantes: os rótulos nacionais (tipo Brut), os Cavas (Espanha) e Crémants (França) são excelentes opções e com uma excelente relação preço x qualidade. Para quem quiser (e puder) ir além, um Champagne sempre cai bem!

Brancos: o caráter frutado e a acidez mais elevada são as características centrais nesse tipo de vinho. Como as versões mais ácidas não costumam ser do agrado do paladar feminino, eu indicaria rótulos baseados nas castas Chardonnay (encontradas em boa parte do mundo), Chenin Blanc (Loire/França) e Pinot Grigio (Itália).

Rosés: o estilo alegre e solar desses vinhos, elaborados em grande escala na Provence (França), são a melhor pedida. Existem muitas opções no mercado e cabem como uma luva para esse momento com nossas mães.