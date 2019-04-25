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MINUTO DO VINHO

Vinhos "2.0" da Argentina: opções de modernos e voltados ao exterior

Em destaque no Minuto do Vinho, os vinhos modernos da Argentina

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 19:50

Publicado em 

25 abr 2019 às 19:50
Hoje o tema em destaque no Minuto do Vinho são os vinhos modernos da Argentina - ou, ainda, aqueles que abriram as portas do mercado internacional. O comentarista Luiz Cola explica que o marco dessa nova versão de vinhos argentinos se deu no começo dos anos 1990, quando o jovem economista Nicolas Catena Zapata retorna da Califórnia. Seu desejo era transformar a tradicional bodega de sua família numa referência de qualidade na produção de vinhos, orientando-se agora pelos preceitos vínicos que ele vivenciou nos EUA, particularmente no Napa Valley. Confira!
Minuto do Vinho - 25-04-19.mp3

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