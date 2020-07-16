Vinho laranja: conheça detalhes sobre a bebida

Taças de vinho Crédito: Pixabay

Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola traz como destaque o que são e as propriedades em torno dos chamados vinhos laranjas. Você já ouviu falar sobre essa bebida? De antemão, Cola explica o que são esses vinhos.

Your browser does not support the audio element. MINUTO DO VINHO - 16-07-20

"Esse nome, cunhado por acaso no início dos anos 2000, se deu por conta de sua cor, que pode ir de um laranja claro até um tom de âmbar. Ele poderia ser definido como um vinho branco produzido seguindo os mesmos passos de um vinho tinto, ou seja prensado, macerado e permanecendo em contato com as cascas por algumas semanas ou meses", explica. "Outro aspecto importante: normalmente ele é armazenado em ânforas de argila ou cimento durante esse processo. Via de regra, não se utilizam barricas de madeira durante a maturação do vinho".

Qual a sua origem?

Ancestral. Essa técnica era utilizada desde a Antiguidade na Europa Central e ainda muito usado na região do Cáucaso, especialmente na Geórgia.

Qualquer uva branca pode ser usada?

Teoricamente sim, mas castas de baixa acidez como a Ribolla Gialla e a Trebbiano se destacam para sua produção. No Brasil, a rara casta Peverella, trabalhada pela Era dos Ventos, também apresenta ótimos resultados.

A Itália (região do Friuli) concentra a maior produção de vinhos laranjas da Europa, mas os vizinhos da Eslovênia e Croácia também fazem boa quantidade. Outras partes do mundo, como EUA, Nova Zelândia, Chile e mesmo no Brasil tem obtido bons resultados com esse estilo de vinho.