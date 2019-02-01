Vinho como protagonista: filmes para quem aprecia a bebida

Degustação de vinho Crédito: Reprodução/vinumday

Nesta edição do quadro "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola fala sobre a segunda parte da seleção especial de filmes para aqueles que amam vinhos e também apreciam bons filmes. Ouça as explicações dos motivos da bebida ganhar esse protagonismo nas produções:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 31-01-19.mp3

>>> Os filmes:

A Walk In the Clouds (Caminhando nas Nuvens) 1995: Keanu Reeves interpreta um vendedor de chocolate que virou noivo de “conveniência” de uma moça grávida, que volta para casa de trem nos anos 1940. Com paisagens deslumbrantes e enredo que ocorre durante a colheita em uma propriedade fictícia na Califórnia, chamada Las Nubes (nuvens), o filme foi rodado em locações conhecidas como a adega Mount Veeder e a vinícola Charles Krug Winery.

French Kiss (Surpresas do Coração) 1995: Deliciosa comédia romântica com Meg Ryan e Kevin Kline, um ladrão que sonha em se tornar viticultor… Kevin Kline e Meg Ryan dividem a cena nesta deliciosa comédia romântica.

Sideways (2004): A paixão e a loucura que o vinho pode causar é tratada de forma sublime e redentora… Nenhuma lista de filmes sobre o vinho seria completa sem este clássico cult de Alexander Payne.

Mondovino (2004): Documentário badalado e polêmico, dirigido pelo franco-brasileiro Jonathan Nossiter sobre a essência do viticultura com respeito ao terroir, a tipicidade e contra a homogeneização do vinho. Dá aos espectadores um raro olhar dos bastidores da vida de importadores, comerciantes, escritores e produtores de vinho.

A Good Year (Um Bom Ano) 2006: Executivo do mercado de ações descobre que existem coisas que valem muito mais que o dinheiro (obviamente o vinho está entre elas…).

>>> Outros:

Bottle Shock (2008)

Vinho de Chinelos (2008)

Vinodentro (O Vinho Perfeito) (2011)

Back to Burgundy (ou “Ce qui nos lie”, no original francês) (2017)

Tu Seras Mon Fils (2010) Quando o amor pelo vinho e pelos filhos

A Year in Burgundy (Um Ano na Borgonha) (2016)

Somm (I e II) 2015 e 2017