Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Vinho como protagonista: filmes para quem aprecia a bebida

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 22:09

Publicado em 

31 jan 2019 às 22:09
Degustação de vinho Crédito: Reprodução/vinumday
Nesta edição do quadro "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola  fala sobre a segunda parte da seleção especial de filmes para aqueles que amam vinhos e também apreciam bons filmes. Ouça as explicações dos motivos da bebida ganhar esse protagonismo nas produções:
Minuto do Vinho - 31-01-19.mp3
>>> Os filmes:
A Walk In the Clouds (Caminhando nas Nuvens) 1995: Keanu Reeves interpreta um vendedor de chocolate que virou noivo de “conveniência” de uma moça grávida, que volta para casa de trem nos anos 1940. Com paisagens deslumbrantes e enredo que ocorre durante a colheita em uma propriedade fictícia na Califórnia, chamada Las Nubes (nuvens), o filme foi rodado em locações conhecidas como a adega Mount Veeder e a vinícola Charles Krug Winery.
French Kiss (Surpresas do Coração) 1995: Deliciosa comédia romântica com Meg Ryan e Kevin Kline, um ladrão que sonha em se tornar viticultor… Kevin Kline e Meg Ryan dividem a cena nesta deliciosa comédia romântica.
 
Sideways (2004): A paixão e a loucura que o vinho pode causar é tratada de forma sublime e redentora… Nenhuma lista de filmes sobre o vinho seria completa sem este clássico cult de Alexander Payne.
 
Mondovino (2004): Documentário badalado e polêmico, dirigido pelo franco-brasileiro Jonathan Nossiter sobre a essência do viticultura com respeito ao terroir, a tipicidade e contra a homogeneização do vinho. Dá aos espectadores um raro olhar dos bastidores da vida de importadores, comerciantes, escritores e produtores de vinho.
A Good Year (Um Bom Ano) 2006: Executivo do mercado de ações descobre que existem coisas que valem muito mais que o dinheiro (obviamente o vinho está entre elas…).
 
>>> Outros:
Bottle Shock (2008)
Vinho de Chinelos (2008)
Vinodentro (O Vinho Perfeito) (2011)
Back to Burgundy (ou “Ce qui nos lie”, no original francês) (2017)
Tu Seras Mon Fils (2010) Quando o amor pelo vinho e pelos filhos
A Year in Burgundy (Um Ano na Borgonha) (2016)
Somm (I e II) 2015 e 2017
Sour Grapes (2017)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados