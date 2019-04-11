Uma viagem pelos vinhos tradicionais da Argentina

Após passar um tempo na Argentina, o comentarista Luiz Cola traz nessa edição do Minuto do Vinho, detalhes que envolvem a produção de vinho no país sul-americano - em destaque os vinhos tradicionais. Ele explica que, muito antes da chegada expressiva de investidores internacionais, que a partir dos anos 1990 fundaram ou compraram vinícolas em Mendoza para elaborar vinhos para exportação (a versão 2.0), frutados e potentes, baseados sobretudo na casta Malbec, a Argentina era abastecida com vinhos de perfil mais clássico, elaborados por bodegas centenárias como Trapiche, Escorihuela, La Rural ou López. Confira!