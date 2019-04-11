Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Uma viagem pelos vinhos tradicionais da Argentina

O comentarista Luiz Cola traz nessa edição do Minuto do Vinho, detalhes que envolvem a produção de vinho no país sul-americano - em destaque os vinhos tradicionais

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 19:10

Publicado em 

11 abr 2019 às 19:10
Após passar um tempo na Argentina, o comentarista Luiz Cola traz nessa edição do Minuto do Vinho, detalhes que envolvem a produção de vinho no país sul-americano - em destaque os vinhos tradicionais. Ele explica que, muito antes da chegada expressiva de investidores internacionais, que a partir dos anos 1990 fundaram ou compraram vinícolas em Mendoza para elaborar vinhos para exportação (a versão 2.0), frutados e potentes, baseados sobretudo na casta Malbec, a Argentina era abastecida com vinhos de perfil mais clássico, elaborados por bodegas centenárias como Trapiche, Escorihuela, La Rural ou López. Confira!
Minuto do Vinho - 11-04-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados