Tudo o que você precisa saber sobre Vinho do Porto

Vale do Douro, a região de Portugal onde são plantadas as uvas utilizadas na produção do vinho do Porto Crédito: Pixabay

A Região do Douro, em Portugal, oferece ao mundo um vinho exclusivo, natural e fortificado: o vinho do Porto. Este tipo da bebida é o tema desta edição do Minuto do Vinho. Luiz Cola conta curiosidades e segredos da produção do vinho do Porto, que remonta ao século XVII. O comentarista ainda fala ainda das especificidades de cada integrante da família de vinhos do Porto. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 10-09-20

CURIOSIDADES DO VINHO DO PORTO:

- Em Portugal, celebra-se o dia Nacional do Vinho do Porto em 10 de setembro, já que nesta data, no ano de 1756, o Marquês de Pombal estabeleceu na região portuguesa do vale do rio Douro, a primeira região demarcada e regulamentada do mundo. Assim surgiu a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, cujo principal objetivo era proteger a pureza e garantir a qualidade dos vinhos fortificados produzidos ali, um dos principais produtos de exportação do país desde aquela época.

- O Vinho do Porto é a principal referência em termos de vinhos fortificados, ou seja, aqueles que recebem adição de aguardente vínica em sua elaboração. Esse processo interrompe a fermentação completa do açúcar presente nas uvas, tornando-os mais doces e alcoólicos que os vinhos secos.

- De modo geral, são feitos com uvas tintas, mas também existem versões elaboradas com castas brancas. O teor alcoólico oscila entre 19 e 22%, enquanto o açúcar residual fica em torno das 100 g/l. As cinco principais castas utilizadas na produção de vinhos do Porto são: Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão e Tinta Barroca.

- Os vinhos do Porto são classificação conforme a qualidade das uvas e das safras, mas também pelo tempo que permanecem amadurecendo em grandes tonéis de carvalho.

OS TIPOS DE VINHO DO PORTO:

Ruby: É o mais básico dos Portos. Possui caráter jovem e sem indicação de safra. Amadurece apenas dois ou três anos em tonéis antes de ser engarrafado. Apresenta coloração rubi escura e intensa, devendo ser consumido logo.

LBV (ou Late Bottled Vintage): Elaborado com uvas de uma única safra e amadurecido em tonéis entre quatro e seis anos.

Tawny: Um pouco mais refinado que o Ruby, ganha seu tom aloirado pelo envelhecimento oxidativo nos tonéis (quatro a seis anos) e desenvolve notas de frutas secas e especiarias.

Tawny 10, 20, 30 e 40 anos: Feitos com a mescla de vinhos de diferentes safras, cujo número de anos no rótulo indica a idade média deles. Concentrados, complexos e ricos em aromas e sabores de frutas secas.

Colheita: São Tawnys "safrados", mantidos nos tonéis por um tempo mínimo de sete anos.