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Tudo o que você precisa saber sobre Vinho do Porto

Ouça a edição desta quinta-feira (10) do Minuto do Vinho, com Luiz Cola!

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:56

Publicado em 

10 set 2020 às 16:56
Vale do Douro, a região de Portugal onde são plantadas as uvas utilizadas na produção do vinho do Porto Crédito: Pixabay
A Região do Douro, em Portugal, oferece ao mundo um vinho exclusivo, natural e fortificado: o vinho do Porto. Este tipo da bebida é o tema desta edição do Minuto do Vinho. Luiz Cola conta curiosidades e segredos da produção do vinho do Porto, que remonta ao século XVII. O comentarista ainda fala ainda das especificidades de cada integrante da família de vinhos do Porto. Ouça!
Minuto do Vinho - 10-09-20
 CURIOSIDADES DO VINHO DO PORTO: 
- Em Portugal, celebra-se o dia Nacional do Vinho do Porto em 10 de setembro, já que nesta data, no ano de 1756, o Marquês de Pombal estabeleceu na região portuguesa do vale do rio Douro, a primeira região demarcada e regulamentada do mundo. Assim surgiu a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, cujo principal objetivo era proteger a pureza e garantir a qualidade dos vinhos fortificados produzidos ali, um dos principais produtos de exportação do país desde aquela época.
- O Vinho do Porto é a principal referência em termos de vinhos fortificados, ou seja, aqueles que recebem adição de aguardente vínica em sua elaboração. Esse processo interrompe a fermentação completa do açúcar presente nas uvas, tornando-os mais doces e alcoólicos que os vinhos secos.
- De modo geral, são feitos com uvas tintas, mas também existem versões elaboradas com castas brancas. O teor alcoólico oscila entre 19 e 22%, enquanto o açúcar residual fica em torno das 100 g/l. As cinco principais castas utilizadas na produção de vinhos do Porto são: Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão e Tinta Barroca.
- Os vinhos do Porto são classificação conforme a qualidade das uvas e das safras, mas também pelo tempo que permanecem amadurecendo em grandes tonéis de carvalho.
OS TIPOS DE VINHO DO PORTO:
Ruby: É o mais básico dos Portos. Possui caráter jovem e sem indicação de safra. Amadurece apenas dois ou três anos em tonéis antes de ser engarrafado. Apresenta coloração rubi escura e intensa, devendo ser consumido logo.
LBV (ou Late Bottled Vintage): Elaborado com uvas de uma única safra e amadurecido em tonéis entre quatro e seis anos.
Tawny: Um pouco mais refinado que o Ruby, ganha seu tom aloirado pelo envelhecimento oxidativo nos tonéis (quatro a seis anos) e desenvolve notas de frutas secas e especiarias.
Tawny 10, 20, 30 e 40 anos: Feitos com a mescla de vinhos de diferentes safras, cujo número de anos no rótulo indica a idade média deles. Concentrados, complexos e ricos em aromas e sabores de frutas secas.
Colheita: São Tawnys "safrados", mantidos nos tonéis por um tempo mínimo de sete anos.
Vintage: Elaborados apenas em safras excepcionais, com uvas selecionadas dos melhores vinhedos. Complexos e longevos, são engarrafados cedo, com apenas dois anos de envelhecimento em tonéis, deixando que sua evolução aconteça dentro da garrafa. Um vinho capaz de durar um século ou mais!

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