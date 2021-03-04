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MUNDO DOS VINHOS

Tira-dúvidas: preservação de vinhos abertos e "bottle shock"

Ouça as orientações do enófilo Luiz Cola

Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:25

Publicado em 

04 mar 2021 às 17:25
Minuto do Vinho Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
A primeira quinta-feira do mês é, tradicionalmente, dia de tira-dúvidas no Minuto do Vinho. Luiz Cola esclarece todas as dúvidas sobre a bebida. Dentre os assuntos: "bottle schock" e se a cápsula de vinho com furinhos funciona ou não. Ouça!

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