Tira-dúvidas: preservação de vinhos abertos e "bottle shock"

A primeira quinta-feira do mês é, tradicionalmente, dia de tira-dúvidas no Minuto do Vinho. Luiz Cola esclarece todas as dúvidas sobre a bebida. Dentre os assuntos: "bottle schock" e se a cápsula de vinho com furinhos funciona ou não. Ouça!
Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:25
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