Tira-dúvidas: como vinhos são selecionados para concursos

Degustação de vinho Crédito: Reprodução/vinumday

Falar de vinho desperta muitas curiosidades e também dúvidas. Para responder aos questionamentos de quem acompanha o quadro "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola reservou um espaço para trazer as respostas de perguntas enviadas ao vivo.

Destaque para a curiosidade sobre a seleção dos vinhos que chegam aos concursos internacionais.

"É um trabalho de muitos anos para mostrar aos organizadores as possibilidades das bebidas. Por isso, podemos dizer também que é um trabalho de marketing dos produtores", respondeu.

Outros questionamentos também foram respondidos, como a definição da arte de um rótulo ou como se chega ao nome que será dado ao vinho.

Ouça o quadro completo: