Tira-dúvidas: como vinhos são selecionados para concursos

Falar de vinho desperta muitas curiosidades e também dúvidas. Para responder aos questionamentos de quem acompanha o quadro "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola reservou um espaço para trazer as respostas de perguntas enviadas ao vivo.
Destaque para a curiosidade sobre a seleção dos vinhos que chegam aos concursos internacionais.
"É um trabalho de muitos anos para mostrar aos organizadores as possibilidades das bebidas. Por isso, podemos dizer também que é um trabalho de marketing dos produtores", respondeu.
Outros questionamentos também foram respondidos, como a definição da arte de um rótulo ou como se chega ao nome que será dado ao vinho.
Ouça o quadro completo:
Minuto do Vinho - 10-01-19.mp3