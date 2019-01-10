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MINUTO DO VINHO

Tira-dúvidas: como vinhos são selecionados para concursos

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 19:08

Publicado em 

10 jan 2019 às 19:08
Degustação de vinho Crédito: Reprodução/vinumday
Falar de vinho desperta muitas curiosidades e também dúvidas. Para responder aos questionamentos de quem acompanha o quadro "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola reservou um espaço para trazer as respostas de perguntas enviadas ao vivo.
Destaque para a curiosidade sobre a seleção dos vinhos que chegam aos concursos internacionais.
"É um trabalho de muitos anos para mostrar aos organizadores as possibilidades das bebidas. Por isso, podemos dizer também que é um trabalho de marketing dos produtores", respondeu. 
Outros questionamentos também foram respondidos, como a definição da arte de um rótulo ou como se chega ao nome que será dado ao vinho.
Ouça o quadro completo:
Minuto do Vinho - 10-01-19.mp3

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