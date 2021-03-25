Semana Santa: sugestões de vinhos para tomar e festejar a Páscoa

Na tradição de Páscoa, é claro, não pode faltar um bom vinho à mesa. Já se antecipando ao clima da data, nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola traz dicas de vinhos para a Semana Santa. A data da Páscoa será em 4 de abril, mas desde o sábado (3), a bebida já entra na rotina pascoal dos capixabas. Por conta das restrições da pandemia, todos os rótulos estão disponíveis em lojas online. Ouça as dicas:
Minuto do Vinho - 25-03-21
CRITÉRIOS DE ESCOLHA:
1- OCASIÃO – Harmonização com a Semana Santa
2- CASTA OU CORTE DE PREFERÊNCIA
3- REGIÃO/DENOMINAÇÃO DE ORIGEM/APELAÇÃO
4- PRODUTOR
ESPUMANTES
Maison Jaffelin Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs Brut – R$111,75 (Chez France) – Borgonha/FRA - Chardonnay (AOCs Yonne, Mâconnais e Châtillonnais)
Um espumante com o pedigree da melhor zona de produção de Chardonnay na França. Elegante e gastronômico.
Trésors de Loire Crémant Brut – R$111,20 (Chez France) – Loire/FRA - Chenin Blanc, Chardonnay e Cabernet Franc
Leve e descompromissado, esse espumante vai bem antes, durante e depois da refeição.
BRANCOS
António Maçanita FitaPreta O Ancestral 2019 – R$139,90 (Evino) – Alentejo/POR – Várias castas
Esse produtor de destaque em Portugal faz ótimos vinhos no Alentejo e nos Açores. Esse branco criado por ele na Fita Preta é mais encorpado e complexo, sem deixar de lado o frescor e a verve gastronômica. Ideal para um boa Torta Capixaba feita apenas de bacalhau.
Protos D.O. Rueda Verdejo 2018 – R$123,41 (Wine) – Ribera del Duero/ESP - Verdejo
Um vinho bem leve, com notas cítricas e herbáceas, mas bastante equilibrado. Ideal para pratos típicos da Semana Santa.
CVNE Rioja Blanco DOCa 2019 – R$89,90 (Evino) – Rioja/ESP – Viura
Oferece uma mescla de notas frutadas e florais muito agradável. Fresco e cativante no paladar. Para beber do início ao fim da refeição.
ROSÉS
Carpineto Dogajolo Toscano Rosato 2019 – R$105,76 (Wine) – Toscana/ITA – Sangiovese e Canaiolo
Para quem deseja algo menos ácido e mais fácil de beber, com caráter frutado e gastronômico.
TINTOS
CLOS DES FOUS POUR MA GUEULE PINOT NOIR 2018 – R$99,00 (Espaço DOC) – Vale de Itata/CHI – Pinot Noir
Para quem não abre mão de beber um tinto, a leveza e fluidez desse PN chileno vai dar conta do recado e não vai comprometer a refeição.
FORTIFICADOS
MAS ESTELA VINYA SELVA MAR VI DOLÇ NATURAL 1990 500ml – R$99,00 (Espaço DOC) – Empordá/ESP – Garnacha
Um fortificado do sul da Espanha elaborado em grandes tonéis de madeira (ao estilo dos Portos) já bem evoluído e que vai combinar muito bem com todos os chocolates do Domingo de Páscoa (para os adultos, é claro!).