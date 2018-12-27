Réveillon: os espumantes para celebrar o Ano Novo

O destaque desta edição do Minuto do Vinho não poderia ser outro. Claro, vamos falar dos preparativos para a festa da virada do ano e, ao lado do comentarista Luiz Cola, você vai descobrir os espumantes que têm tudo para fazer o maior sucesso na virada de 31 de dezembro para o 1º de janeiro de 2019.
Luiz Cola explica que, para a sorte dos ouvintes, há sim espumantes de excelente qualidade produzidos aqui mesmo no Brasil, mas temos também uma ampla oferta de rótulos oriundos de outros países, especialmente da mais celebrada região produtora de espumantes do mundo: a Champagne. Confira os destaques.
Minuto do Vinho - 27-12-18.mp3