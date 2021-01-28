Para refrescar: aprenda a preparar drinks elaborados com vinho

Aperol Spritz, tradicional drink italiano Crédito: Hans Braxmeier/Pixabay

Nesta edição do Minuto do Vinho o clima é de verão! Para todos aqueles que estão curtindo o calor na piscina ou à beira-mar - respeitando, claro, as orientações de distanciamento social na pandemia - nada melhor que uma bebida refrescante para aplacar as altas temperaturas da estação. Ainda que a cerveja e a água de coco sejam as preferidas, sempre é possível inovar com uma bebida diferente. Quem não abre mão da presença dos vinhos nessa época do ano, uma boa opção para enfrentar o calor pode ser um drink elaborado com vinhos, sejam espumantes, brancos, tintos ou até mesmo fortificados. Luiz Cola apresenta algumas receitas clássicas de drinks preparados com vinhos. Ouça!

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OS DRINKS:

Kir Royal: esse drink clássico é facílimo de fazer! Basta colocar numa taça tipo flûte (aquelas típicas para espumantes), 10 ml de licor de cassis (ou outro licor de frutas vermelhas) e completar a taça com 90 ml de espumante (originalmente, ele é feito com champagne). Se quiser enfeitá-lo um pouco, coloque uma cereja dentro, afinal de contas, não temos cassis por aqui.

Aperol Spritz: mais um drink muito simples de executar. Pegue uma taça grande de vinho, coloque algumas pedras de gelo (ocupe metade do espaço com elas), acrescente 50 ml de Aperol (bebida italiana similar ao vermute), 100 ml de espumante e complete com água gasosa. Coloque uma ou duas fatias finas de laranja para dar um toque mais cítrico e… pronto!

Rossini: junte 100 ml de espumante bem gelado, um ou dois morangos e um pouco de açúcar numa taça. Comece amassando os morangos no fundo da taça e junte o açúcar. Em seguida, despeje o espumante, mexa bem e, voilá, mais um drink pronto para beber!

Bellini: reúna 70 ml de suco de pêssego, 70 ml de espumante e cubos de gelo. Despeje todos os ingredientes em um copo de coquetel grande com cubos de gelo e mexa bem. Derrame o drink numa taça flûte resfriada e decore com uma fatia de pêssego.

Clericot: esse badalado drink é perfeito para fazer em grande quantidade e servir para um grupo de amigos. Numa jarra grande, adicione gelo em cubos e um mix de frutas (morangos, uvas e kiwi picados e fatias de laranja e maça verde). Despeje em seguida cerca de 300 ml de água tônica e 2/3 de uma garrafa de vinho branco leve e refrescante. Mexa bem e sirva!

Portonic: esse drink feito com vinho fortificado é tão simples quanto os anteriores. Misture em um copo longo uma dose de vinho do Porto Branco (50 ml), água tônica, rodelas de limão, folhas de hortelã e cubos de gelo. Dê uma leve sacudida e você já pode se deliciar com ele.