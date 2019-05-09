Os vinhos inovadores que surgiram na Argentina nos últimos anos

Concluindo a série sobre a vitivinicultura da Argentina, nesta quinta-feira (09), no quadro Minuto do Vinho, Luiz Cola fala sobre os vinhos inovadores que surgiram no país nos últimos anos, que representam a versão 3.0 dos vinhos argentinos. Ele destaca o trabalho da família Zuccardi e dos irmãos Matias, Gerardo e Juan Pablo Michelini. Confira!
Minuto do Vinho - 09-05-19.mp3
Sugestões
- Zuccardi Piedra Infinita Paraje Altamira Malbec 2014
- Zuccardi Polígonos San Pablo Cabernet Franc 2015
- Zuccardi Fósil Chardonnay 2017
- Gen del Alma Seminare Malbec 2015
- Zorzal Eggo Corte Tinto de Tiza 2017