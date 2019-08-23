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MINUTO DO VINHO

Os segredos dos vinhos "Supertoscanos"

O termo "Supertoscano" surgiu fora da Itália e foi a maneira que os consumidores estrangeiros (principalmente os americanos) encontraram para descrever os novos (e melhores) vinhos oriundos da Toscana que chegavam ao mercado internacional

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 21:10

Publicado em 

22 ago 2019 às 21:10
Apesar de ainda serem um pouco contestados dentro da Itália (especialmente em sua zona de origem), os “Supertoscanos” já conquistaram seu espaço entre os tintos clássicos do país. O termo “Supertoscano” surgiu fora da Itália e foi a maneira que os consumidores estrangeiros (principalmente os americanos) encontraram para descrever os novos (e melhores) vinhos oriundos da Toscana que chegavam ao mercado internacional. Como eles não respeitavam as rígidas leis das denominações de origem dos locais onde eram produzidos, recebiam apenas a classificação mais básica da região: “vino da tavola”. Confira as explicações do comentarista Luiz Cola, no quadro Minuto do Vinho.
Minuto do Vinho - 22-08-19

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