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MINUTO DO VINHO

Os segredos dos vinhos naturais brasileiros

O comentarista também aponta a diferenciação que envolvem os vinhos ditos naturais, orgânicos e biodinâmicos

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:43

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:43
Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola traz detalhes da produção daqueles que são considerados os vinhos “naturalmente” brasileiros. Ele aponta que o Brasil tem evoluído bastante na elaboração de vinhos com esse perfil, o natural, especialmente entre os pequenos produtores do sul do país, mas ainda é um desafio ao mercado.
"Os vinhos naturais estão focados nos processos de elaboração. O objetivo é conseguir elaborar vinhos com a menor intervenção possível, deixando que o processo de fermentação ocorra de maneira natural, sem correções químicas ou adições de quaisquer produtos que atuam como conservantes do vinho", diz Luiz. Confira!
Minuto do Vinho - 23-05-19.mp3

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