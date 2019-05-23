Os segredos dos vinhos naturais brasileiros

Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola traz detalhes da produção daqueles que são considerados os vinhos “naturalmente” brasileiros. Ele aponta que o Brasil tem evoluído bastante na elaboração de vinhos com esse perfil, o natural, especialmente entre os pequenos produtores do sul do país, mas ainda é um desafio ao mercado.
"Os vinhos naturais estão focados nos processos de elaboração. O objetivo é conseguir elaborar vinhos com a menor intervenção possível, deixando que o processo de fermentação ocorra de maneira natural, sem correções químicas ou adições de quaisquer produtos que atuam como conservantes do vinho", diz Luiz. Confira!
Minuto do Vinho - 23-05-19.mp3