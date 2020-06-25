O que você deve analisar ao montar uma adega climatizada em casa

Todo amante de vinhos sonha em montar sua própria adega para armazenar sua coleção. Uma dúvida, porém, é como fazer isso e em quais detalhes é necessário se atentar para criar o local perfeito que o vinho possa ser armazenado durante anos sem sofrer com agentes externos que podem fazê-lo perder a qualidade. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola dá dicas aos ouvintes de como montar a adega ideal. O comentarista aponta que as adegas podem ser desde eletrodomésticos similares a um frigobar ou geladeira, até cômodos inteiros com estrutura especial. Ouça as dicas: