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O que você deve analisar ao montar uma adega climatizada em casa

Ouça o Minuto do Vinho desta quinta-feira (25)!

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:56

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:56
Na hora de planejar a adega de vinhos, é preciso se atentar à iluminação, umidade e temperatura do local Crédito: Pixabay
Todo amante de vinhos sonha em montar sua própria adega para armazenar sua coleção. Uma dúvida, porém, é como fazer isso e em quais detalhes é necessário se atentar para criar o local perfeito que o vinho possa ser armazenado durante anos sem sofrer com agentes externos que podem fazê-lo perder a qualidade. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola dá dicas aos ouvintes de como montar a adega ideal. O comentarista aponta que as adegas podem ser desde eletrodomésticos similares a um frigobar ou geladeira, até cômodos inteiros com estrutura especial. Ouça as dicas:
MINUTO DO VINHO - 25-06-20
Para planejar o formato de uma adega, é necessário avaliar o espaço disponível, a quantidade de garrafas que se pretenda armazenar e o tamanho do investimento financeiro pretendido. Quanto maior a adega, maior deve ser o cuidado com aspectos como temperatura, umidade, iluminação, vibração, odores externos. Ter uma adega climatizada vai garantir ao proprietário, no fim das contas, bons momentos na companhia da família, dos amigos e de garrafas de vinho perfeitamente maduras e cheias de vida!

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