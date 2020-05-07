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MINUTO DO VINHO

O melhor tipo de vinho para o Dia das Mães na dica em apenas 1 minuto

Confira as explicações de Luiz Cola

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:52

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:52
Conheça alguns dos vinhos mais caros do mundo Crédito: Reprodução/ Shutterstock
Num Dia das Mães que será atípico neste ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, a recomendação é se manter dentro de casa. E para aqueles que desejam preparar um almoço para data apreciando um bom vinho não pode perder as dicas do comentarista Luiz Cola. Nesta edição do "Minuto do Vinho" ele aponta os melhores vinhos para data e explica, por exemplo, como o delivery pode ser uma opção para esse momento pelo qual passamos. Entre os destaques os tintos e espumantes. Confira:
MINUTO DO VINHO - 07-05-20

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