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MINUTO DO VINHO

Novas oportunidades para adquirir seu vinho no comércio online

As dicas são do comentarista Luiz Cola

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 17:53

Publicado em 

23 abr 2020 às 17:53
As garrafas de degustação Crédito: Luiz Cola
O período de isolamento social, diante do avanço do novo coronavírus, tem feito as pessoas ficarem mais tempo em casa. E para quem deseja continuar apreciando um bom vinho e evita sair às compras, este quadro "Minuto do Vinho", com Luiz Cola, destaca alternativas de compras online de vinho.
Luiz Cola explica que, como os restaurantes estão com pouco ou nenhum movimento, as importadoras estão usando os canais online para vender diretamente ao consumidor em melhores condições (entre as alternativas estão ofertas, frete grátis e dólar congelado). "Já que as pessoas estão mais em casa, podem aproveitar para abastecer a adega", explica Cola. Ouça as orientações:
MINUTO DO VINHO - 23-04-20

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