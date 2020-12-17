Natal e Ano-Novo: as dicas para celebrar com vinho e espumante

Quando o assunto são as comemorações de final de ano, claro, sempre aparecem as dúvidas sobre quais são as melhores bebidas a serem servidas na hora da ceia. Qual o vinho mais indicado? Que tipo de espumante para a hora do brinde? É nesse clima que, nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola já antecipa dicas e orientações sobre quais são as melhores opções para a sua noite.