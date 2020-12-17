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MINUTO DO VINHO

Natal e Ano-Novo: as dicas para celebrar com vinho e espumante

As dicas são do comentarista Luiz Cola

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:29

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:29
Bebida, fim de ano Crédito: Pixabay
Quando o assunto são as comemorações de final de ano, claro, sempre aparecem as dúvidas sobre quais são as melhores bebidas a serem servidas na hora da ceia. Qual o vinho mais indicado? Que tipo de espumante para a hora do brinde? É nesse clima que, nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola já antecipa dicas e orientações sobre quais são as melhores opções para a sua noite.
Fique por dentro:
Minuto do Vinho - 17-12-20
Os vinhos Chardonnay, por exemplo, aparecem na conversa, assim como o Moscatel espumante com a dúvida do ouvinte. 

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