Não sabe com o que presentear? Dê um vinho!

Dúvidas sobre o que presentear no aniversário, é comum, principalmente quando você não tem uma ligação direta com a pessoa. Na Europa ainda mantém a tradição de comprar e guardar uma caixa de um grande vinho da mesma safra de seus parentes nascidos recentemente. No quadro Minuto do Vinho de hoje, você confere quais são os vinhos que se encaixam no seu ano de nascimento.