Não sabe com o que presentear? Dê um vinho!

Dúvidas sobre o que presentear no aniversário, é comum, principalmente quando você não tem uma ligação direta com a pessoa. Na Europa ainda mantém a tradição de comprar e guardar uma caixa de um grande vinho da mesma safra de seus parentes nascidos recentemente. No quadro Minuto do Vinho de hoje, você confere quais são os vinhos que se encaixam no seu ano de nascimento.
Minuto do Vinho - 14-02-19.mp3
Quem sabe você não dá sorte de encontrar um grande vinho de sua safra por aí…
1959 – Bordeaux
1960 – Bordeaux
1961 – Bordeaux e Rhône
1962 – Ribera del Duero e Porto Vintage
1963 – Porto Vintage 1
964 – Rioja e Piemonte
1965 – Sauternes e Moscatel de Setúbal
1966 – Porto Vintage
1967 – Piemonte
1968 – Rioja
1969 – Borgonha e Champagne
1970 – Rioja, Porto Vintage e Bordeaux
1971 – Piemonte e Mosel
1972 – Ribera del Duero e Borgonha
1973 – Rioja
1974 – Piemonte
1975 – Rioja, Bordeaux e Mosel
1976 – Champagne e Mosel
1977 – Porto Vintage
1978 – Borgonha, Rhône, Piemonte e Califórnia
1979 – Champagne
1980 – Califórnia
1981 – Rioja
1982 – Bordeaux, Champagne e Rioja
1983 – Bordeaux, Porto Vintage e Alsácia
1984 – Califórnia
1985 – Bordeaux, Borgonha, Piemonte e Champagne
1986 – Bordeaux
1987 – Califórnia
1988 – Champagne e Sauternes
1989 – Bordeaux, Rhône, Champagne e Piemonte
1990 – Bordeaux, Sauternes e Piemonte
1991 – Califórnia e Porto Vintage
1992 – Porto Vintage 1993 – Mosel e Piemonte
1994 – Rioja e Califórnia
1995 – Rioja, Champagne, Bordeaux e Califórnia
1996 – Bordeaux, Borgonha, Champagne e Piemonte
1997 – Toscana, Piemonte e Califórnia
1998 – Rhône e South Australia
1999 – Toscana, Piemonte, Borgonha e Rhône
2000 – Bordeaux e Piemonte
2001 – Califórnia, Rioja e Rhône