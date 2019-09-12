Minuto do Vinho: conheça as "joias vínicas"

Vinhedos: onde começa a produção Crédito: JULIO_SOARES/OBJETIVAP

Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola explica quais são as chamadas “joias vínicas”. Trata-se de vinhos que ostentam o status de autênticas joias, seja pelo alto valor que atingem no mercado, seja pela qualidade e raridade, capazes de despertar o interesse de ricos apreciadores e colecionadores ao redor do mundo. “Alguns vinhos se tornam preciosidades, mas isso não garante que sejam tão melhores assim. Mesmo com algumas centenas de reais é possível beber grandes vinhos”, explica.

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Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 12-09-19

Conheça:

Château Mouton-Rothschild 2000: É claro que nem todas as “joias vínicas” são capazes de atingir um patamar de preço tão elevado, digno de um diamante de muitos quilates, mas muitas delas atingem valores que impressionariam em qualquer joalheira.

Henri-Jayer Vosne-Romanée Cros Parantoux 1985: A safra, conforme sua qualidade, que pode ser bastante variável nos vinhedos da Europa, pode adicionar mais uma boa parcela de valor ao vinho, ainda mais se essa qualidade for associada a um baixo rendimento nas vinhas, algo relativamente frequente.

Case Basse Soldera Brunello di Montalcino 2004: Por fim, o aspecto raridade completa a equação capaz de potencializar substancialmente o preço de um vinho. Enquanto um grande château de Bordeaux é capaz de produzir algumas dezenas ou centenas de milhares de garrafas de seu melhor vinho por ano, uma pequena propriedade vinícola da Borgonha raramente passa de 10 mil garrafas anuais.