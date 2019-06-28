Luiz Cola explica quando o vinho mais velho é realmente melhor

Quando se fala de vinhos, a clássica frase “vinho, quanto mais velho, melhor!” ainda é difundida entre muitas pessoas. Mas, afinal, quando é que o vinho mais velho é, realmente, melhor? Este é o tema do comentarista Luiz Cola, nesta edição do Minuto do Vinho. Cola traz a dica: “como seria de se esperar, em 99% desses casos, tenho de dar a ‘triste’ notícia: elas não valem nada (comercialmente falando) e já devem estar decrépitas”. Ficou curioso sobre os motivos? Confira!