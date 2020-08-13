Guia: saiba como comprar vinhos sem errar na escolha em 5 passos

Garrafas de vinho Crédito: Timur Saglambilek/Pexels

Os vinhos tomaram muitas casas brasileiras em meio ao isolamento social. O consumo da bebida aumentou 72% entre abril e junho, se comparado com o período que compreende o primeiro trimestre de 2020 - um recorde histórico, segundo dados da Ideal Consulting, empresa especializada em pesquisa de mercado neste setor. Mesmo com a popularização do vinho, muitos consumidores ainda tem dúvidas no momento de fazer a escolha ideal. Pensando nisso, Luiz Cola apresenta um pequeno guia de dicas para auxiliar na compra de vinhos de melhor qualidade, sem necessariamente pagar por isso. Ouça o Minuto do Vinho!

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 13-08-20

O GUIA DE COMPRA DO MINUTO DO VINHO

Dicas importantes:

1) Pesquise! Estabeleça um orçamento destinado a compra de vinhos e faça uma busca nos sites de importadoras e lojas online para descobrir as melhores opções na faixa de preço pretendida.

2) Beba menos, mas beba melhor! Nem sempre é vantajoso comprar vinhos muito baratos (abaixo de R$50, por exemplo). A qualidade inferior que eles apresentam tem grande chance de decepcionar o consumidor. Normalmente, pagando-se um pouco mais, o prazer obtido compensará o menor volume consumido. Beba com moderação!

3) Cuidado com as armadilhas do marketing associado ao vinho! É muito comum que as grandes vinícolas invistam pesado em rótulos chamativos, inclusive no nome, para atrair o consumidor. Normalmente, esses vinhos são básicos, muito manipulados e que oferecem péssima relação preço x qualidade!

4) Faça escolhas menos óbvias! Regiões famosas (Bordeaux, Borgonha, Toscana, Rioja, ou Douro, por exemplo) costumam atrair o consumidor com a promessa de um grande vinho, mas nas faixas de preço inferiores, elas servem apenas para inflar o preço do rótulo oferecido.

5) Fique atento as promoções! É bastante comum que os fornecedores ofereçam descontos em vinhos em final de estoque, que não serão mais importados (descontinuados) ou comprados em maior volume (é uma boa ideia fazer compras conjuntas com os amigos). Por outro lado, desconfie de descontos muitos elevados. A partir de 30%, em média, é preciso verificar se os valores não foram alterados para viabilizar descontos de 50% ou mais.

Analise também as regiões vinícolas:

Para facilitar um pouco esse processo, indico uma série de regiões vinícolas menos conhecidas ou pouco exploradas que podem reduzir bastante a busca por rótulos de excelente relação preço x qualidade.

- Na América do Sul temos uma imensa disponibilidade de rótulos, mas há certa mesmice na maioria dos vinhos. Isso vem sendo sanado com a oferta de novos produtos elaborados por jovens enólogos, a maioria ainda fora do radar, que buscam novos sentidos para os vinhos em seus países.

- Na Argentina, a Cabernet Franc desponta em algumas zonas (Vale de Uco), ameaçando a hegemonia da Malbec. No Chile, o Carignan do Maule, a Pinot Noir de San Antonio e a Sauvignon Blanc do Vale de Casablanca, se destacam no mesmo nível dos onipresentes Cabernets Sauvignon do Vale del Maipo e outras áreas mais ao sul. O pequenino Uruguai não é só Tannat, contando com ótimas novidades, sobretudo elaboradas com a Pinot Noir.

- O Brasil merece um parágrafo à parte, já que nossos espumantes não encontram rival nas Américas. Definitivamente, eles representam a melhor compra dentro desse estilo de vinho. A Cabernet Franc e o Tannat vindos da Campanha Gaúcha também merecem atenção.

- No “Velho Mundo” não é diferente, vale a pena pesquisar e descobrir vinhos de ótima qualidade com preços ainda não inflados. Claro que para isso temos de desviar das regiões mais nobres e tradicionais e investir em zonas promissoras, mas ainda pouco difundidas.

- As principais apelações em Bordeaux e na Borgonha estão cada vez mais difíceis de oferecer preços adequados (ainda que a qualidade seja elevada), sujeitas a uma procura frenética de novos players, particularmente da China.

- Claro que ainda é possível encontrar bons rótulos com preços decentes, mas é preciso saber procurar. Na Borgonha, por exemplo, temos de buscar os tintos de Fixin e Marsannay (ao norte da Côte de Nuits) ou os brancos de Saint-Aubin e Rully (ao sul da Côte de Beaune) para extrair o máximo pelo nosso dinheiro. Mais ao sul da Borgonha, os Crus do Beaujolais como Morgon, Moulin à Vent e Fleurie são ótimas opções entre os tintos.

- O sul da França é ainda mais promissor, repleto de vinhos interessantes no Languedoc-Roussillon, na Provence e Rhône (fora das apelações mais badaladas como Chateauneuf du Pape, Hermitage e Côte-Rotie). Para os amantes de vinhos naturais, é um paraíso de pechinchas!

- Na Itália, também temos de desviar do badalado triângulo formado pelas regiões do Piemonte, Veneto e Toscana para encontrar vinhos em condições de preço mais atraentes. As melhores opções estão mais ao sul, na Campânia (Taurasi), Puglia (Primitivo) e Sicilia (Nero d’Avola).

- Para a Espanha, vale o mesmo alerta da Itália, desvie das zonas mais importantes (Rioja e a Ribera del Duero) e preste atenção nos tintos de Bierzo e da Ribera Sacra (Mencia), nos brancos de Rias Baixas (Albariño) e numa grande diversidade de tintos da Catalunha, próximos à fronteira com a França.