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"BEAUJOLAIS NOUVEAU"

Festas do 1° vinho da safra se reinventam na pandemia

Luiz Cola conta detalhes da festa do "Beaujolais Nouveau" no Minuto do Vinho desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:46

Publicado em 

19 nov 2020 às 17:46
Festa do "Beaujolais Nouveau", que celebra primeiro vinho da colheita, é cancelada por conta da pandemia Crédito: Jill Wellington/Pexels
Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola destaca a celebração da festa do "Beaujolais Nouveau". A festividade acontece todos os anos na terceira quinta-feira do mês de novembro e celebra o primeiro vinho "pronto" daquela colheita (neste ano, safra 2020). 
Ouça:
A festa acontece em todo o mundo, com vinhos sendo despachados de avião para várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Com as celebrações de lançamento canceladas por conta da pandemia, os vinicultores se reinventam para celebrar e apresentar os vinhos novos.
 

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