Festas do 1° vinho da safra se reinventam na pandemia

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola destaca a celebração da festa do "Beaujolais Nouveau". A festividade acontece todos os anos na terceira quinta-feira do mês de novembro e celebra o primeiro vinho "pronto" daquela colheita (neste ano, safra 2020).
Ouça:
A festa acontece em todo o mundo, com vinhos sendo despachados de avião para várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Com as celebrações de lançamento canceladas por conta da pandemia, os vinicultores se reinventam para celebrar e apresentar os vinhos novos.