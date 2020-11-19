Festas do 1° vinho da safra se reinventam na pandemia

Festa do "Beaujolais Nouveau", que celebra primeiro vinho da colheita, é cancelada por conta da pandemia

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola destaca a celebração da festa do "Beaujolais Nouveau". A festividade acontece todos os anos na terceira quinta-feira do mês de novembro e celebra o primeiro vinho "pronto" daquela colheita (neste ano, safra 2020).