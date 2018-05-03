Especialista explica sobre a produção de vinhos naturais

Esqueça a produção de vinhos em série! O assunto de hoje no Minuto do Vinho são os vinhos artesenais - aqueles conhecidos pelo tratamento mais natural e produzido, em muitos casos, nas chamadas “garagens”. E para participar do quadro o comentarista Luiz Cola traz um convidado que é um verdadeiro apaixonado por vinhos: Marco Danielle, responsável por um atelier com atuação na área. Fique por dentro sobre como ocorre o processo de produção desses vinhos e os seus diferenciais. Confira!