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MINUTO DO VINHO

Especialista explica sobre a produção de vinhos naturais

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:56

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:56
Esqueça a produção de vinhos em série! O assunto de hoje no Minuto do Vinho são os vinhos artesenais - aqueles conhecidos pelo tratamento mais natural e produzido, em muitos casos, nas chamadas “garagens”. E para participar do quadro o comentarista Luiz Cola traz um convidado que é um verdadeiro apaixonado por vinhos: Marco Danielle, responsável por um atelier com atuação na área. Fique por dentro sobre como ocorre o processo de produção desses vinhos e os seus diferenciais. Confira!
Minuto do Vinho - 03-05-18.mp3

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